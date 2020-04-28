Защитник Жиго не сомневается в светлом будущем "Спартака"

1 Теги самюэль жигоспартак москва

Защитник Жиго не сомневается в светлом будущем "Спартака"

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго высказался по поводу взаимоотношений с болельщиками красно-белых.

"Прекрасно чувствую контракт с фанатами. Видим это в каждом гостевом матче. На выезде чувствуем, как будто дома играем.У нас прекрасные болельщики, которые всегда поддерживают нас, хотя в последнее время у нас часто были трудные времена. Но для такого клуба, как "Спартак", будущее может быть только светлым", - цитирует Жиго Goal.com.

26-летний футболист в этом сезоне забил 4 гола и сделал 1 ассист в 25 матчах РПЛ. "Спартак" после 22 туров занимает 8 место в турнирной таблице.

Не пропустите: Президент "Урала" сообщил, что клуб готов к любому варианту возобновления РПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

С Федуном только так!

Ответить

главное

Премьер-министр Франции высказался о досрочном завершении сезона в Лиге 1 и Лиге 2

Премьер-министр Франции высказался о досрочном завершении сезона в Лиге 1 и Лиге 2

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов