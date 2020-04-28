Защитник Жиго не сомневается в светлом будущем "Спартака"

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго высказался по поводу взаимоотношений с болельщиками красно-белых.

"Прекрасно чувствую контракт с фанатами. Видим это в каждом гостевом матче. На выезде чувствуем, как будто дома играем.У нас прекрасные болельщики, которые всегда поддерживают нас, хотя в последнее время у нас часто были трудные времена. Но для такого клуба, как "Спартак", будущее может быть только светлым", - цитирует Жиго Goal.com.

26-летний футболист в этом сезоне забил 4 гола и сделал 1 ассист в 25 матчах РПЛ. "Спартак" после 22 туров занимает 8 место в турнирной таблице.

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