Защитник "Жироны" Маффео рассказал, о чем его спрашивал Месси во время матча

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Защитник "Жироны" Маффео рассказал, о чем его спрашивал Месси во время матча

Защитник "Жироны" Пабло Маффео поделился эмоциями от матча против "Барселоны" (0:3).

"Месси задал мне пару вопросов. Спросил, пришел ли я в аренду из "Манчестер Сити" и сколько мне лет. Все было хорошо. Я получил задание плотно опекать Месси, следить за ним, а не за мячом. Было сложно не только в футбольном плане, но и в психологическом. Я признателен тренеру за оказанное мне доверие" - приводит слова Маффео Four Four Two.

Отметим, что у "Жироны" и "Манчестер Сити" один и тот же владелец - City Football Group.

Смотрите также обзор матча "Жирона" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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