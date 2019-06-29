Защитник Звонимир Шарлия продолжит карьеру в ЦСКА

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Защитник Звонимир Шарлия продолжит карьеру в ЦСКА

Хорватский клуб "Славен" объявил о том, что защитник Звонимир Шарлия перейдет в московский ЦСКА.

На данный момент детали сделки не оглашаются.

Скорее всего, московский клуб арендовал 22-летнего хорвата за 150 тысяч евро с правом выкупа.

Шарлия уже присоединился к команде, которая сейчас находится на сборах в Австрии. 

В сезоне-2018/19 игрок участвовал в 31 матче, отметившись 2 результативными действиями.

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