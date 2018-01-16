Защитника "Анжи" арестовали в Бельгии

Защитника махачкалинского "Анжи" Тома Фибеля арестовали в Бельгии, информирует 8news.

По сведениям источника, еще в 2008-м году, выступая за льежский "Стандард", игрок из Гваделупы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил на автомобиле мотоциклиста, который позже скончался. Через два года бельгийский суд наказал футболиста тюремным сроком на два года, однако Фибелю удалось избежать наказания. В конце ноября прошлого года он был повторно арестован.

Именно этим объясняется отсутствие игрока в заключительных матчах первой части сезона в составе "Анжи".

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