Защитника "Барселоны" Деста зовут в АПЛ
Фланговый защитник "Барселоны" Сержиньо Дест может продолжить карьеру в Англии, сообщает Marca.
По сведениям издания, на американского фулбека нацелился лондонский "Арсенал".
"Сине-гранатовые" готовы продать своего игрока за 30-35 миллионов евро.
В текущем сезоне 21-летний Дест сыграл за "Барсу" 16 матчей и сделал 3 ассиста.
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