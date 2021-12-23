Защитника "Барселоны" Деста зовут в АПЛ

Фото инстаграм Сержиньо Деста

Фланговый защитник "Барселоны" Сержиньо Дест может продолжить карьеру в Англии, сообщает Marca.

По сведениям издания, на американского фулбека нацелился лондонский "Арсенал".

"Сине-гранатовые" готовы продать своего игрока за 30-35 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний Дест сыграл за "Барсу" 16 матчей и сделал 3 ассиста.

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