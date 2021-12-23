Защитника "Барселоны" Деста зовут в АПЛ

Теги арсенал лондонбарселонасержиньо десттрансферы

Защитника "Барселоны" Деста зовут в АПЛ

Фото инстаграм Сержиньо Деста

Фланговый защитник "Барселоны" Сержиньо Дест может продолжить карьеру в Англии, сообщает Marca.

По сведениям издания, на американского фулбека нацелился лондонский "Арсенал".

"Сине-гранатовые" готовы продать своего игрока за 30-35 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний Дест сыграл за "Барсу" 16 матчей и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Обамеянг уже зимой может покинуть "Арсенал". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Уткин прокомментировал интервью Дзюбы

Уткин прокомментировал интервью Дзюбы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов