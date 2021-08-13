Защитника "Барселоны" зовут в "Ниццу"
Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.
По информации журналиста Николо Скиры, заполучить 27-летнего футболиста хочет "Ницца".
Напомним, что тренерский штаб "сине-гранатовых" не рассчитывает на француза, однако сам игрок не хочет уходить из клуба.
В прошлом сезоне Умтити сыграл за "Барсу" 16 матчей. Его контракт с "блауграной" рассчитан до 2023 года.
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