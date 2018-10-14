Защитника "Челси" зовут обратно в Италию

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Защитника "Челси" зовут обратно в Италию

Защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста может вернуться в Италию.

Как сообщает Sports Mole, 26-летнего игрока готов приютить "Наполи". Напомним, что футболист жалуется на нехватку игрового времени.

Отметим, что до перехода в "Челси" Дзаппакоста выступал за "Авеллино", "Аталанту" и "Торино".

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