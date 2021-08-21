Защитника "Галатасарая" дисквалифицировали на 8 матчей. Его хочет купить "Зенит"

Теги зенит санкт-петербурггалатасараймаркао тейшейра

Защитника "Галатасарая" дисквалифицировали на 8 матчей. Его хочет купить "Зенит"

Фото твиттер "Галатасарая"

Центральный защитник "Галатасарая" Маркао наказан за своём поведение во время матча 1-го тура турецкой Суперлиги против "Гиресунспора" (2:0).

Напомним, что бразилец поссорился с партнёром по команде Керемом Актюркоглу и набросился на него прямо на поле.

По информации Fotomac, за произошедшее футболиста дисквалифицировали на восемь матчей.

Ранее стало известно, что "Галатасарай" после случившегося выразил готовность продать Маркао "Зениту".

Не пропустите: "Зенит" сделал новое предложение по скандальному бразильцу из "Галатасарая". | http://soccernews.ru
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