Защитника "Манчестер Юнайтед" зовут в Италию
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает ESPN, в услугах 24-летнего ивуарийца заинтересован "Милан", который обещает футболисту больше игровой практики.
Ориентировочная сумма трансфера составляет 30 миллионов евро.
В этом сезоне Байи принял участие в 7 матчах, проведя на поле в сумме 200 минут.
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