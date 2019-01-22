Защитника "Милана" зовут в Турцию

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Защитника "Милана" зовут в Турцию

Колумбийского защитника "Милана" Кристиана Сапату зовут в Турцию, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, до закрытия зимнего трансферного окна 32-летнего футболиста попытается подписать "Фенербахче".

Опытному центрбеку "канарейки" предлагают контракт до лета 2021 года с окладом в размере 2,4 миллиона евро за сезон.

Сапата выступает за "Милан" с 2012 года, сыграл 145 матчей, забил 5 голов и сделал 6 ассистов.

Контракт игрока с "россонери" истекает по окончании текущего сезона. Его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

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