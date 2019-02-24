Защитника ПСЖ зовут в АПЛ

Защитник ПСЖ Томас Менье может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Le10Sport, 27-летний бельгиец попал в сферу интересов "Эвертона". Трансферная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

Соглашение Менье с парижским клубом истекает летом 2020 года.

В нынешнем сезоне на счету Менье 4 забитых мяча и 6 результативных передач в 23 играх.

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