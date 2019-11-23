Защитника "Рубина" увезли на скорой после матча с "Зенитом"



Защитник "Рубина" Виталий Денисов был отправлен в больницу после окончания матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (1:2), сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболиста увезли в карете скорой помощи в связи с травмой правой ноги. В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 32-летний Денисов провел за "Рубин" девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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