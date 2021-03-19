Защитника "Славии" избили на стадионе "Рейнджерс" после матча ЛЕ

Фото твиттер "Славии"

Президент пражской "Славии" Ярослав Тврдик сообщил об избиении игрока своей команды после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Рейнджерс".

Пострадавшим оказался защитник чешской команды Ондржей Кудела. Пока неизвестно, кто именно на него напал, но инцидент произошёл на стадионе "Айброкс", где проходила игра.

В итоге представители "Славии", опасаясь за собственную безопасность, вызвали полицию на арену в Глазго.

Напомним, что "Рейнджерс" дома проиграл со счётом 0:2 и вылетел из ЛЕ. Пражане узнают соперника по 1/4 финала сегодня в 15:00 мск.

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