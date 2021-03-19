Защитника "Славии" избили на стадионе "Рейнджерс" после матча ЛЕ

Теги рейнджерсславия прага

Защитника "Славии" избили на стадионе "Рейнджерс" после матча ЛЕ

Фото твиттер "Славии"

Президент пражской "Славии" Ярослав Тврдик сообщил об избиении игрока своей команды после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Рейнджерс".

Пострадавшим оказался защитник чешской команды Ондржей Кудела. Пока неизвестно, кто именно на него напал, но инцидент произошёл на стадионе "Айброкс", где проходила игра.

В итоге представители "Славии", опасаясь за собственную безопасность, вызвали полицию на арену в Глазго.

Напомним, что "Рейнджерс" дома проиграл со счётом 0:2 и вылетел из ЛЕ. Пражане узнают соперника по 1/4 финала сегодня в 15:00 мск.

Не пропустите: Позор "Тоттенхэма", вылеты "Шахтера" и "Динамо": все результаты Лиги Европы 18 марта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналдиньо стал злоупотреблять алкоголем после смерти матери

Роналдиньо стал злоупотреблять алкоголем после смерти матери

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов