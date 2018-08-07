Защитника "Спартака" могут пригласить в сборную Алжира

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Защитника "Спартака" могут пригласить в сборную Алжира

Защитника "Спартака" Самюэля Жиго могут пригласить в сборную Алжира, сообщает Le Buteur.

По информации источника, главный тренер "лис пустыни" Джамель Бельмади является поклонником игры 24-летнего француза.

Наставник алжирцев планирует включить Жиго в расширенный список национальной сборной на сентябрьские матчи.

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