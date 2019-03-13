Защитника "Вест Хэма" впервые вызвали в сборную Англии

Стало известно, кто вызван в с сборную Англии на предстоящие матчи с Чехией и Черногорией.

Защитника "Вест Хэма" Деклана Райса впервые вызвали выступать в сборной Англии, несмотря на то, что ранее он играл за Ирландию.

Вратари: Джек Батленд, Том Хитон, Джордан Пикфорд

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Бен Чилуэлл, Майкл Кин, Харри Магуайр, Дэнни Роуз, Люк Шоу, Джон Стоунз, Джеймс Тарковски, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Деклан Райс.

Полузащитники: Росс Баркли, Деле Алли, Фабиан Делф, Эрик Дайер, Джордан Хендерсон, Рубен Лофтус-Чик.

Нападающие: Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Каллум Уилсон.

Сборная Англии 22 марта встретится с Чехией, а 25 марта сыграет с Черногорией.

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