Защитника "Вест Хэма" впервые вызвали в сборную Англии
Стало известно, кто вызван в с сборную Англии на предстоящие матчи с Чехией и Черногорией.
Защитника "Вест Хэма" Деклана Райса впервые вызвали выступать в сборной Англии, несмотря на то, что ранее он играл за Ирландию.
Вратари: Джек Батленд, Том Хитон, Джордан Пикфорд
Защитники: Трент Александер-Арнолд, Бен Чилуэлл, Майкл Кин, Харри Магуайр, Дэнни Роуз, Люк Шоу, Джон Стоунз, Джеймс Тарковски, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Деклан Райс.
Полузащитники: Росс Баркли, Деле Алли, Фабиан Делф, Эрик Дайер, Джордан Хендерсон, Рубен Лофтус-Чик.
Нападающие: Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Каллум Уилсон.
Сборная Англии 22 марта встретится с Чехией, а 25 марта сыграет с Черногорией.
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|О
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|30
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|Тоттенхэм
|30
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|Арсенал Лондон
|30
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|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14