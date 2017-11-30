Защитника "Зенита" избили в Санкт-Петербурге

29 ноября во дворах жилого комплекса "Иван-да-Марья" в Санкт-Петербруге избили защитника "Зенита" Дениса Терентьева.

По информации местной прессы, футболист не поделил место на парковке с другим жильцом.

После этого на игрока "Зенита" напали двое мужчин.

У Терентьева диагностировали травму головы. Известно, что после инцидента он ничего не помнит. | soccernews.ru