Защитника "Зенита" избили в Санкт-Петербурге

Теги зенит санкт-петербургденис терентьев

Защитника "Зенита" избили в Санкт-Петербурге29 ноября во дворах жилого комплекса "Иван-да-Марья" в Санкт-Петербруге избили защитника "Зенита" Дениса Терентьева.

По информации местной прессы, футболист не поделил место на парковке с другим жильцом.

После этого на игрока "Зенита" напали двое мужчин. 

У Терентьева диагностировали травму головы. Известно, что после инцидента он ничего не помнит. | soccernews.ru

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