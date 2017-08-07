Защитником "Барселоны" интересуются сразу четыре клуба

Теги эвертонвест бромвич альбионкристал пэласбарселонатомас вермаленандерлехт

Защитником "Барселоны" интересуются сразу четыре клубаЗащитником каталонской "Барселоны" Томасом Вермаленом интересуются сразу четыре клуба, информирует испанская пресса.

Так, в услугах 31-летнего бека, который известен своей травматичностью, заинтересованы английские "Эвертон", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич Альбион", а также бельгийский "Андерлехт".

Отметим, что Вермален из-за пвреждения пропустит и сегодняшний матч "Барселоны" против "Шапекоэнсе".

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