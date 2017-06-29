Защитником "Барселоны" заинтересовались итальянский и два английских клуба

Защитником каталонской "Барселоны" Томасом Вермаленом заинтересовались итальянский и два английских клуба.

Как информирует испанская пресса, видеть в своих рядах 31-летнего бека, который прошлый сезон на правах аренды провел в "Роме", желают "Торино", "Саутгемптон" и "Уотфорд". Вполне вероятно, что бельгиец продолжит свою карьеру в одном из этих клубов, так как новоиспеченный главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде не видит футболиста в своей команде.

В минувшем сезоне Вермален сыграл всего 12 матчей за "Рому".

Напомним, "Барселона" оказывает давление на Турана. | soccernews.ru