Защитником "Шахтера" Тете интересуются в АПЛ

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Защитником "Шахтера" Тете интересуются в АПЛ

Фото: инстаграм Тете/Автор неизвестен

"Лестер" и "Брентфорд" проявляют интерес к бразильскому защитнику "Шахтера" Тете, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английские клубы намерены подписать футболиста в ближайшие дни. Тете хочет добиться разрыва контракта с "Шахтером", поэтому может сменить клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 22-летний Тете провел за "Шахтер" 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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