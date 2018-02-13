Защитником "Тулузы" интересуются пять европейских топ-клубов

Теги тулузаисса диоп

Защитником "Тулузы" интересуются пять европейских топ-клубовЦентральным защитником французской "Тулузы" Иссой Диопом интересуются сразу пять европейских топ-клубов.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 21-летний бек входит в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", миланского "Интера", мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны". Фаворитами в борьбе за перспективного француза называются два английских клуба.

В нынешнем сезоне Диоп забил 2 мяча в 26 играх за "Тулузу".

Напомним, Джастин Клюйверт назвал клубы, где он может продолжить карьеру. | soccernews.ru

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