Защитником "Зенита" интересуются ЦСКА и "Ростов"

Защитник "Зенита" Миха Мевля должен был перейти в "Эмполи", однако сделка может не состоятся. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Переход может не осуществится из за того, что информацию о трансфере невовремя внесли в систему. Из-за чего Серия А, вероятно, получит отказ в регистрации игрока.

По данным издания, в 28-летнем словенце заинтересованы ЦСКА и "Ростов".

Скорее всего "Зенит" продаст Мевлю в ростовский клуб, чтобы не укреплять ЦСКА.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 5 матчах и не отметился результативными передачами.

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