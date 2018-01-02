Защитнику "Ливерпуля" грозит до 5 лет тюремного заключения

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Защитнику "Ливерпуля" грозит до 5 лет тюремного заключения

Защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 28-летний центрбек обвиняется в даче ложных показаний. Хорват якобы предоставил недостоверные данные в рамках расследования дела о коррупции при его трансфере из загребского "Динамо" в "Лион" в 2010 году.

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