Защитнику "Ливерпуля" грозит до 5 лет тюремного заключения

Защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 28-летний центрбек обвиняется в даче ложных показаний. Хорват якобы предоставил недостоверные данные в рамках расследования дела о коррупции при его трансфере из загребского "Динамо" в "Лион" в 2010 году.

Не пропустите: Коутиньо и Салах рискуют пропустить дерби с "Эвертоном". | http://soccernews.ru