Защитнику Польши разрешили играть на ЧМ-2018

Защитник Польши Камиль Глик сможет принять участие в ЧМ-2018.

Как сообщает Lequipe, врачи "Монако" разрешили игроку отправиться на мундиаль. Напомним, что Глик восстанавливается после травмы плеча.

Однако, скорее всего, Глик сможет выйти на поле в последней игре групповой стадии с Японией.

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