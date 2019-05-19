Защитнику ПСЖ предстоит операция

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Защитнику ПСЖ предстоит операция

Защитнику ПСЖ Преснелю Кимпембе, скорее всего, придется лечь под хирургический нож.

По сведениям L'Equipe, 23-летнего футболиста беспокоят проблемы с пахом и клуб раздумывает над тем, чтобы отправить игрока на операцию.

Кимпембе находится в структуре ПСЖ с 2005 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету игрока один забитых мяч и один ассист в 36 матчах.

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