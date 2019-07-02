Защитнику сборной Колумбии угрожают смертью

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Защитнику сборной Колумбии угрожают смертью

Защитник сборной Колумбии Уильям Тесильо начал получать угрозы в соцсетях, сообщает El Pais de Cali.

По информации источника, 29-летнему футболисту угрожают смертью после его промаха в серии пенальти в четвертьфинальном матче Кубка Америки против Чили.

Тесильо оказался единственным игроком, который не реализовал 11-метровый удар.

Напомним, что после ЧМ-1994 в Колумбии был убит футболист национальной сборной Андрес Эскобар. За несколько дней до смерти он забил автогол в матче мундиаля, в результате чего его команда вылетела из турнира.

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