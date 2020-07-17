Защитнику "Ювентуса" Де Лигту может потребоваться операция на плече

Защитнику "Ювентуса" Маттейсу Де Лигту, возможно, потребуется операция. Об этом сообщает Corriere di Torino.

По данным источника, у голландского футболиста травма плеча. Если 21-летнему игроку придется перенести операцию, он может пропустить больше двух месяцев. На данный момент Де Лигт вместе с клубом думают, как лучше поступить.

В нынешнем сезоне Де Лигт провел 35 матчей во всех турнирах.

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