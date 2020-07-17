Защитнику "Ювентуса" Де Лигту может потребоваться операция на плече

Теги ювентусматтейс де лигт

Защитнику "Ювентуса" Де Лигту может потребоваться операция на плече

Защитнику "Ювентуса" Маттейсу Де Лигту, возможно, потребуется операция. Об этом сообщает Corriere di Torino.

По данным источника, у голландского футболиста травма плеча. Если 21-летнему игроку придется перенести операцию, он может пропустить больше двух месяцев. На данный момент Де Лигт вместе с клубом думают, как лучше поступить.

В нынешнем сезоне Де Лигт провел 35 матчей во всех турнирах.

Не пропустите: Де Лигт пропустит матч с "Миланом" из-за дисквалификации| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Головин стал первым русским капитаном "Монако"

Головин стал первым русским капитаном "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов