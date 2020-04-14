Заседание о банкротстве "Луча" перенесено на неопределенный срок из-за коронавируса
Собрание кредиторов футбольного клуба "Луч", которое должно было состояться сегодня, перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Собрание о банкротстве клуба также перенесено. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Ранее сообщалось, что "Луч" прекратит выступления со следующего сезона из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса. Средства, которые должны были пойти на финансирование клуба будут переправлены в резервный фонд региона на борьбу с COVID-19.
Розыгрыш чемпионата России был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Пауза в турнире продлится как минимум до 31 мая.
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