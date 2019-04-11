Заседание по делу Кокорина и Мамаева прервано. Объявлена срочная эвакуация из здания суда
Сегодня, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы проходило заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Во время заседания было объявлено о срочной эвакуации здания из-за поступивших сообщений о минировании.
Мамаев на происходящее отреагировал с юмором, сказав: "Нас здесь оставьте".
Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий избили троих человек в центре Москвы.
Через несколько дней после инцидента всех фигурантов арестовали и возбудили против них ряд уголовных дел. Они обвиняются по трём статьям УК РФ: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".
На прошлой неделе суд продлил их арест до 25 сентября.
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