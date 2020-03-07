Заседания РФС проходят по видеосвязи из-за коронавируса

Российский футбольный союз начал проводить заседания по видеосвязи.

По сведениям телеграм-канал Baza, такие меры связаны с распространением коронавируса. Таким образом, все крупные совещания организации будут проходить в режиме онлайн.

Напомним, что ранее коронавирусом заразился сотрудник РФС Давид Беров.

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