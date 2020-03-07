Заседания РФС проходят по видеосвязи из-за коронавируса
Российский футбольный союз начал проводить заседания по видеосвязи.
По сведениям телеграм-канал Baza, такие меры связаны с распространением коронавируса. Таким образом, все крупные совещания организации будут проходить в режиме онлайн.
Напомним, что ранее коронавирусом заразился сотрудник РФС Давид Беров.
Читайте также: Сотрудника РФС Берова выписали из больницы. У него был коронавирус. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Оренбург
|20
|23
|12
|Тамбов
|20
|22
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Ахмат
|20
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15