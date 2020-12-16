"Заслуженное поражение": Тедеско прокомментировал результат матча с "Зенитом"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско высказался о поражении от "Зенита" (1:3).

"Заслуженное поражение. Мы хорошо начали игру, однако пропустили быстрый гол. Всегда сложно на таком стадионе и в таких играх пропускать гол в самом начале.

Первый тайм провели хорошо, второй - нет. Играли длинными передачами, потеряли все зоны. У нас кончились силы для атак и контратак. Этот матч сложился для нас таким образом", - приводит слова Тедеско "Чемпионат".

На данный момент "Спартак" идет в РПЛ на втором месте, отставая от "Зенита" на 6 очков.

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