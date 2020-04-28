Заслуженный тренер России Бышовец высказался о ситуации с голкипером Фроловым, раскритиковавшим власть
Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец прокомментировал ситуацию с голкипером "Крыльев Советов" Евгением Фроловым, который вчера, 27 апреля, раскритиковал власть РФ.
Футболист назвал речи президента России Владимира Путина пустословием. После данный высказывания клуб оштрафовал игрока.
"Я считаю, чтобы говорить такое, как Фролов, нужно иметь, прежде всего, моральное право на оценку. Что он сделал сам для борьбы с коронавирусом, чтобы давать оценки правительству?
Это как наши депутаты, которые призывают сокращать зарплаты футболистам, при том что сами своей зарплатой жертвовать не собираются. Во всяком случае я ничего подобного не слышал. У нас депутаты гордятся количеством принятых законов. И это "восхищенное законотворчество" только подчеркивает неисполнение законов и слабость государственности", - сказал тренер.
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