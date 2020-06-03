Заслуженный тренер России Тарханов заявил, что Радимов может тренировать в РПЛ

Заслуженный тренер России Александр Тарханов рассказал, что думает о Владиславе Радимове, который работает в "Зенит-2".



"Видно было, что хорошие тренеры могут получиться из Дмитрия Хохлова и Владислава Радимова. Мне кажется, что Радимов несколько принижает себя. Он может и должен тренировать в РПЛ. Он прямой человек и всегда говорит то, что думает. Его уже не изменишь. Да и не нужно, наверное. В понимании футбола Радимову сложно найти равных", - цитирует Тарханова "Спорт уик-энд".

Вторую команду "Зенита" Радимов возглавил в сезоне 2013/14.

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