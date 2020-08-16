Заслуженный тренер РСФСР Игнатьев оценил перспективы 15-летнего Пиняева
Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев рассказал, что думает о молодом форварде "Чертаново" Сергее Пиняеве.
Форвард отличился в матче 3-го тура Футбольной национальной лиги с "Иртышом".
"Сергей Пиняев действительно способен вырасти в топ-игрока. Задатки у него очень хорошие, футбольное мышление на высоком уровне. Теперь главное, чтобы он не поймал звездную болезнь от всей этой суеты вокруг него, а продолжил хорошо тренироваться и совершенствоваться. Плюс важно, чтобы его окружали правильные люди.
В таком случае уже через пару лет мы увидим Сергея, выступающего на самом высоком уровне. Возможно, даже в сильном европейском первенстве. Все-таки интерес к форварду со стороны "Манчестер Юнайтед" не случаен", - передают слова Играньева "Известия".
15-летний Пиняев является воспитанником "Чертаново". В нынешнем сезоне ФНЛ он провел три матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Стоит отметить, что футболист несколько раз проходил стажировку в "Манчестер Юнайтед".
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