Заставляют жить дерьмовой жизнью: жена Бонуччи раскритиковала коронавирусные ограничения

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Мартина Маккари, жена защитника туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, подвергла критике коронавирусные ограничения, с которыми ей пришлось столкнуться из-за положительного результата тест на COVID-19/

"Несколько дней мне было плохо. Это продолжалось, наверное, дня три. Но мне стало легче при обычном лечении. Теперь нас заставляют жить дерьмовой жизнью и я очень злюсь. Пора исправлять эту ситуацию. Нам создает много проблем тот факт, что Лео должен держаться подальше от меня и детей из-за возможного заражения", - сказала Мартина во время прямого эфира в своем Instagram.

В нынешнем сезоне 33-летний Бонуччи провел за "Ювентус" 28 матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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