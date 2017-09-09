Засуха на "Месталье": "Валенсия" сыграла вничью с "Атлетико"
"Валенсия" после достаточно уверенного выезда в Мадрид в гости к "Реалу" готовилась принять на своем поле другой столичный клуб "Атлетико", который также имел в своем активе четыре очка и располагался по соседству в турнирной таблице. "Валенсия" выставила на игру боевой состав, выпустив всех лидеров, Симеоне же оставил в запасе Година, Гамейро и Габи, вместо которых появились Лукас, Виетто и Томас. Также в запасе остался и Хименес.
Уже на первых минутах "Атлетико" создал неплохой момент, когда Корреа прошёл к штрафной "Валенсии", а затем пробил по воротам. Мяч попал в ногу Гараю и летел в противоход вратарю, но Нету успел среагировать. После активного начала гости снизили темп, моментов практически не создавали, но и "Валенсии" не давали подойти к своим воротам.
Ближе к середине тайма снова напомнили о себе игроки "Атлетико", они провели трехходовку с участием Корера, Томаса и Виетто. Лусиано пробивал с центра штрафной, но из выгоднейшей позиции не попал в створ ворот. В остальном же в первом тайме ничего интересного не происходило, "Валенсия" инертно действовала в атаке, несколько раз пробвала по воротам, но так в створ и не попала.
Во втором тайме Симеоне усилил игру, выпустив на поле Гайтана, Торреса и Гамейро, но общую картину они не изменили. "Атлетико" продолжал атаковать, но достаточно вяло, хотя несколько моментов все же создал. Луис перехватил мяч и простреливал в центр штрафной, откуда пробивал Гайтан – Нето вытащил мяч из ворот. Гайтан затем снова попытался пробить после отскока от защитника, но попал в Мурильо. Также аргентинец стрелял по воротам после неудачно разыгранного углового, однако в створ не попал.
Нападающие же смотрелись невнятно, игру не обостряли. "Валенсия" и во втором тайме не отметилась опасными действиями у ворот Облака, который в этой встрече отдыхал. В итоге команды сыграли вничью 0:0, итог достаточно справедливый, на гол никто толком не наиграл.
"Валенсия" – "Атлетико" 0:0
"Валенсия": Нето, Гарай (Мурильо, 74), Гайя, Габриэль, Монтойя, Солер, Парехо, Кондогбия, Перейра (Гуэдеш, 61), Родриго (Мина, 70), Дзадза.
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Лукас, Луис, Карраско (Гайтан, 60), Томас, Сауль, Коке, Корреа (Гамейро, 72), Виетто (Торрес, 65).
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Ротация не удалась: "Реал" снова потерял очки на "Сантьяго Бернабеу" | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Манчини объяснил неудачу в игре против "Динамо"
-
"Манчестер Сити" планирует подписать еще одного игрока "Тоттенхэма"
-
"Барселона" выдала лучший свой старт в истории Ла Лиги
-
Зимой "Манчестер Юнайтед" планирует заполучить свою новую трансферную цель стоимостью свыше 100 миллионов евро
-
"Динамо" и "Зенит" завершили матч без голов
-
"Динамо" - "Зенит" - 0:0 (обзор)
-
"Звезда" на своем поле уступила "Черноморцу"
-
"Интер" - СПАЛ - 2:0 (обзор)
-
Тайсон: "Коваленко - это драгоценность украинского футбола"
-
"Интер" обыграл СПАЛ
-
"Реал" не воспользовался возможностью приобретения Семеду
-
Не сыграть против "Барселоны" рискуют сразу три игрока "Ювентуса"
-
"Депортиво" - "Реал Сосьедад" - 2:4 (обзор)
-
Матч "Лацио" - "Милан" таки состоится сегодня
-
В результативном матче "Реал Сосьедад" обыграл "Депортиво"
-
Черчесов посетил матч "Динамо" - "Зенит"
-
Дембеле: "Было странно находиться рядом с лучшими игроками мира"
-
Иньеста: "Сейчас я ничего не могу подтвердить"
-
Официально: матч "Лацио" - "Милан" отменен
-
Матч "Бенфика" - ЦСКА доверили Мальенко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|3
|9
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Реал Сосьедад
|2
|6
|4
|Леганес
|3
|6
|5
|Атлетико Мадрид
|3
|5
|6
|Реал Мадрид
|3
|5
|7
|Леванте
|3
|5
|8
|Валенсия
|3
|5
|9
|Жирона
|2
|4
|10
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|11
|Хетафе
|3
|4
|12
|Бетис
|2
|3
|13
|Эйбар
|3
|3
|14
|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
|15
|Эспаньол
|3
|1
|16
|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
|2
|0
|18
|Алавес
|2
|0
|19
|Вильярреал
|2
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0