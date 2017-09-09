Засуха на "Месталье": "Валенсия" сыграла вничью с "Атлетико"

"Валенсия" после достаточно уверенного выезда в Мадрид в гости к "Реалу" готовилась принять на своем поле другой столичный клуб "Атлетико", который также имел в своем активе четыре очка и располагался по соседству в турнирной таблице. "Валенсия" выставила на игру боевой состав, выпустив всех лидеров, Симеоне же оставил в запасе Година, Гамейро и Габи, вместо которых появились Лукас, Виетто и Томас. Также в запасе остался и Хименес.

Уже на первых минутах "Атлетико" создал неплохой момент, когда Корреа прошёл к штрафной "Валенсии", а затем пробил по воротам. Мяч попал в ногу Гараю и летел в противоход вратарю, но Нету успел среагировать. После активного начала гости снизили темп, моментов практически не создавали, но и "Валенсии" не давали подойти к своим воротам.

Ближе к середине тайма снова напомнили о себе игроки "Атлетико", они провели трехходовку с участием Корера, Томаса и Виетто. Лусиано пробивал с центра штрафной, но из выгоднейшей позиции не попал в створ ворот. В остальном же в первом тайме ничего интересного не происходило, "Валенсия" инертно действовала в атаке, несколько раз пробвала по воротам, но так в створ и не попала.

Во втором тайме Симеоне усилил игру, выпустив на поле Гайтана, Торреса и Гамейро, но общую картину они не изменили. "Атлетико" продолжал атаковать, но достаточно вяло, хотя несколько моментов все же создал. Луис перехватил мяч и простреливал в центр штрафной, откуда пробивал Гайтан – Нето вытащил мяч из ворот. Гайтан затем снова попытался пробить после отскока от защитника, но попал в Мурильо. Также аргентинец стрелял по воротам после неудачно разыгранного углового, однако в створ не попал.

Нападающие же смотрелись невнятно, игру не обостряли. "Валенсия" и во втором тайме не отметилась опасными действиями у ворот Облака, который в этой встрече отдыхал. В итоге команды сыграли вничью 0:0, итог достаточно справедливый, на гол никто толком не наиграл.

"Валенсия" – "Атлетико" 0:0

"Валенсия": Нето, Гарай (Мурильо, 74), Гайя, Габриэль, Монтойя, Солер, Парехо, Кондогбия, Перейра (Гуэдеш, 61), Родриго (Мина, 70), Дзадза.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Лукас, Луис, Карраско (Гайтан, 60), Томас, Сауль, Коке, Корреа (Гамейро, 72), Виетто (Торрес, 65).

Вячеслав Горбачев

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