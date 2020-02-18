"Заткнись, носатый". Рохо рассказал, как он ругался с Ибрагимовичем



Принадлежащий "Манчестер Юнайтед" защитник Маркос Рохо, который сейчас выступает за "Эстудиантес" на правах аренды, рассказал о своем конфликте с бывшим нападающим манкунианцем Златаном Ибрагимовичем.

"Это произошло во время матча Лиги Европы с "Ростовом". Ибрагимович требовал, чтобы постоянно играли на него, но я часто отдавал передачи Погба. Поэтому Златан громко ругался и много кричал на английском и испанском. Тогда я сказал ему: "В чем проблема, носатый? Заткнись уже". Я понимал, что он убьет меня, если поймает. Он двухметрового роста, да еще и каратист.

В раздевалке я вновь попросил его заткнуться. Мы оскорбляли друг друга до тех пор, пока нас не остановил Моуринью.

Через несколько дней меня кто-то схватил сзади за шею. Златан со смехом сказал мне: "Засранец, так нельзя говорить со мной при всех". С тех у нас наладились отношения", - приводит слова Рохо AS.

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