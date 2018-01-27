Заткнув всех критиков: "Реал" громит "Валенсию" на "Месталье"

Вывеску центрального матча 21 тура испанской Примеры получил поединок на "Месталье", где встретились "Валенсия" и "Реал". В нынешнем сезоне команды являются конкурентами в борьбе за прямую путевку в Лигу Чемпионов, а их очная встреча также могла внести свои коррективы в турнирный расклад. Впервые за долгое время болельщики мадридцев увидели в деле когда-то грозную связку BBC – Бэйл, Бензема и Роналду вышли на поле с первых минут.

В начале первого тайма команды отчаянно боролись за мяч на каждом участке поля, и преимуществом постепенно стали завладевать гости. Сначала Бэйл упустил хороший момент после ошибки на выходе Нето – Гарет не смог нанести акцентированный удар, когда голкипер уже потерял ворота. А вскоре "Реал" заработал пенальти: защитники хозяев срубили Роналду в своей штрафной. Сам пострадавший подошел к мячу и хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый – 0:1.

"Валенсия" заметно активизировалась, и в середине тайма Кондогбиа мощнейшим ударом с линии штрафной мог сравнивать счет, однако Навас в великолепном прыжке спас свою команду. Контратаки "Реала", в целом, выглядели поопаснее, и в одной из них уже Карим Бензема заработал еще один пенальти: Монтойя нарушил правил в верховой борьбе с французом. К точке снова подошел Роналду, и ударом в левый от себя угол португалец оформил дубль – 0:2.

Хозяева бросились отыгрываться, серьезно прижав "Реал" к чужой штрафной. В концовке тайма Родриго загубил вернейший момент отыграть один мяч, отправив сферу выше ворот после передачи Мины. А в дополнительное время вновь в игру вступил Навас, отбив непростой удар Гедеша в дальний угол.

По итогам первого тайма "Реал" добился нужного результата исключительно благодаря своему хладнокровию. Горячие головы футболистов "Валенсии" не позволили им реализовать хотя бы один из своих моментов.

В начале второй половины хозяева не переставали атаковать, однако и мадридцы не упускали возможности сбегать в ответное наступление. В одном из них Бензема вышел на ударную позицию справа в штрафной соперника, однако после его выстрела в ближний угол мяч пролетел рядом со штангой.

За полчаса до конца основного времени "Валенсия" вернула интригу матчу: после подачи с углового Санти Мина оказался расторопнее всех в чужой штрафной, отправив головой мяч в сетку – 1:2.

Продолжили "летучие мыши" штурмовать ворота соперника, и в одном из эпизодов вновь Навас спас мадридцев от гола, ногой отразив удар Парехо. "Реал" ответил хорошей контратакой: Бэйл в фирменном стиле прорвался по правому флангу , вошел в штрафную и отпасовал в центр на Роналду, но удар у португальца получился несильным – Нето справился.

"Валенсия" бежала вперед в надежде сравнять счет, однако это не было похоже на финальный штурм – все-таки о своих воротах команда также не забывала. Но в какой-то момент "Реал" активизировался и перешел в позиционное нападение, что вскоре привело к третьему голу мадридцев. Асенсио и Марсело вдвоем разбросали на левом фланге всю оборону "Валенсии", и бразилец с передачи испанца отправил мяч между ног Нету – 1:3.

А за две минуты до конца основного времени Тони Кроос сделал счет 1:4, бильярдным ударом с дуги штрафной отправив мяч в правый нижний угол. Великолепная победа "Реала" если и не возвращает команду в строй, то уж точно напоминает, на что способны мадридцы.

"Валенсия" – "Реал" – 1:4

Голы: Роналду, 16 (с пенальти) – 0:1, Роналду, 38 (с пенальти) – 0:2, Санти Мина, 58 – 1:2, Марсело, 84 – 1:3, Кроос, 89 – 1:4.

"Валенсия": Нето, Монтойя, Гарай, Коклен, Тони Лато, Гайя, Парехо, Гонсалу Гедеш (Солер, 46), Кондогбиа, Санти Мина, Родриго (Дзадза, 75).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Модрич (Ковачич, 88), Кроос, Бэйл (Васкес, 69), Роналду, Бензема (Асенсио, 78).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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