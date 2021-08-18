Заваров высказался о приезде Головина в Украину на ответный матч с "Шахтером"

Фото инстаграм Александра Головина

Экс-тренер сборной Украины Александр Заваров высказался касательно приезда в страну россиянина Александра Головина на ответную игру "Монако" против "Шахтера" (0:1).

"В Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет. Любые футболисты из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать в Украину.

Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду "Монако" в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли. Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта", - приводит слова Заварова РБК.

Читайте также: "Шахтер" переиграл "Монако" Головина в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru