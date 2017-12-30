Завершая календарный год "дубль два": "Челси" принимает "Сток Сити"

"Челси" – "Сток Сити"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон, Англия)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Кевин Френд (Лестер)

Последний календарный матч 2017 года "Челси" и "Сток Сити" проведут между собой в Лондоне на "Стэмфорд Бридж". Что интересно, так было и в прошлом году. Соперники встречались в столице 31 декабря и тогда "аристократы" добыли непростую победу со счетом 4:2. Непростую, потому что до 65-й минуты в матче фиксировалась ничья. И только последовавшие вскоре голы Виллиана и Диего Косты позволили тогдашнему лидеру Премьер-лиги отпраздновать очередной успех. К слову, после того поединка годичной давности "Челси" и "Сток Сити" дважды играли на поле "гончаров" и оба раза лондонцы уверенно брали верх.

В нынешнем противостоянии эксперты также сулят победу столичной команде. "Челси" подходит к поединку с одним из аутсайдеров чемпионата после победы в минувшем туре над "Брайтоном". Лишь в первом тайме "чайкам" удалось отстоять свои ворота на замке. Во второй же половине матча "синие" реализовали то огромное преимущество, что имели над соперником, в два забитых гола.

В турнирной таблице "аристократы" занимают на данный момент третью строчку, сократив отставание от "Манчестер Юнайтед" до одного пункта, так как манкунианцы потеряли очки в поединке с "Бернли". Нельзя не отметить, что к декабрьскому марафону Антонио Конте подвел свою команду в отличной форме. Лондонцы выиграли три из четырех предыдущих встреч, причем пропустили в них всего один гол. Дома "Челси" выдал отличную победную серию из шести матчей подряд.

Особых кадровых потерь у "аристократов" перед этим матчем нет. В лазарете уже давно бразилец Давид Луис. Под вопросом участие в матче Андреаса Кристенсена и Чарли Мусонды.

"Сток Сити" после 20 игровых дней располагается на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 20 очков и находясь в трех баллах от зоны вылета. В прошлом туре "гончары" сыграли вничью 1:1 с "Хаддерсфилдом". Гости пропустили первыми на 10-й минуте игры, но все же после перерыва на 60-й минуте смогли организовать атаку, и Аллен отдал точный пас на Собхи, который в свою очередь нанес точный удар в сетку ворот противника. Отметим, что команда Марка Хьюза выиграла всего два из десяти последних матчей в чемпионате страны и обе победы были домашними. А вот на выезде "Сток" не побеждает пять поединков кряду, набрав в них всего два очка и пропустив 11 голов.

Накануне матча у "гончаров" есть проблемы в обороне. Не имеет права играть против "Челси" Курт Зума, а еще четыре защитника – Эрик Питерс, Райан Шоукросс, Бруно Мартинс Инди и Глен Джонсон, имеют травмы различной степени, и пока неизвестно кто из них сможет принять участие в матче. В лазарете команды также Хесе Родригес и Стивен Айрлэнд.

Что касается очных матчей между командами, то "Челси" выиграл три последних матча против "Сток Сити" с общим счетом 10:3. Во встрече первого круга текущего розыгрыша чемпионата Англии "аристократы" разгромили "гончаров" на их поле со счетом 4:0. На своем поле с 2009 года, когда "Сток Сити" дебютировал в Премьер-лиге, лондонцы не проиграли этому сопернику ни одного из 11 официальных матчей, одержав десять побед и один раз сыграв вничью. Причем в семи встречах на данном отрезке они оставляли свои ворота на замке.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Сток Сити":

Победная домашняя серия "Челси" в Премьер-лиге длится 6 игр

В 10 крайних очных матчах "Сток Сити" одержал одну победу

"Гончары" не побеждают на выезде в 5 матчах кряду

"Челси" не проигрывает "Сток Сити" на "Стэмфорд Бридж" с апреля 1974 года

Ориентировочные составы на игру:

"Челси": Куртуа – Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Алонсо, Канте, Дринкуотер, Фабрегас, Дзаппакоста, Азар, Мората.

"Сток Сити": Батленд – Эдвардс, Кэмерон, Виммер, Питерс, Аллен, Флетчер, Собхи, Диуф, Шакири, Чупо-Мотинг.

Прогноз на матч "Челси" – "Сток Сити":

Фаворитом матча, бесспорно, является "Челси". Лондонцы находятся сейчас в отличной форме, успешно играют дома. В тоже время у гостей есть серьезные проблемы в обороне. Так что вряд ли "гончарам" удастся выстоять против атаки команды Антонио Конте.

Букмекеры отдают "синим" весомое преимущество: на победу лондонцев средний коэффициент составляет 1.18, в то время как успех гостей расценивается максимум в 17.00 баллов. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 8.00 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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