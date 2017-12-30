Завершая календарный год "дубль два": "Челси" принимает "Сток Сити"

Теги челсисток сити

Завершая календарный год "дубль два": "Челси" принимает "Сток Сити"

"Челси" – "Сток Сити"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон, Англия)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Кевин Френд (Лестер)

Последний календарный матч 2017 года "Челси" и "Сток Сити" проведут между собой в Лондоне на "Стэмфорд Бридж". Что интересно, так было и в прошлом году. Соперники встречались в столице 31 декабря и тогда "аристократы" добыли непростую победу со счетом 4:2. Непростую, потому что до 65-й минуты в матче фиксировалась ничья. И только последовавшие вскоре голы Виллиана и Диего Косты позволили тогдашнему лидеру Премьер-лиги отпраздновать очередной успех. К слову, после того поединка годичной давности "Челси" и "Сток Сити" дважды играли на поле "гончаров" и оба раза лондонцы уверенно брали верх.

В нынешнем противостоянии эксперты также сулят победу столичной команде. "Челси" подходит к поединку с одним из аутсайдеров чемпионата после победы в минувшем туре над "Брайтоном". Лишь в первом тайме "чайкам" удалось отстоять свои ворота на замке. Во второй же половине матча "синие" реализовали то огромное преимущество, что имели над соперником, в два забитых гола.

В турнирной таблице "аристократы" занимают на данный момент третью строчку, сократив отставание от "Манчестер Юнайтед" до одного пункта, так как манкунианцы потеряли очки в поединке с "Бернли". Нельзя не отметить, что к декабрьскому марафону Антонио Конте подвел свою команду в отличной форме. Лондонцы выиграли три из четырех предыдущих встреч, причем пропустили в них всего один гол. Дома "Челси" выдал отличную победную серию из шести матчей подряд.

Особых кадровых потерь у "аристократов" перед этим матчем нет. В лазарете уже давно бразилец Давид Луис. Под вопросом участие в матче Андреаса Кристенсена и Чарли Мусонды.

"Сток Сити" после 20 игровых дней располагается на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 20 очков и находясь в трех баллах от зоны вылета. В прошлом туре "гончары" сыграли вничью 1:1 с "Хаддерсфилдом". Гости пропустили первыми на 10-й минуте игры, но все же после перерыва на 60-й минуте смогли организовать атаку, и Аллен отдал точный пас на Собхи, который в свою очередь нанес точный удар в сетку ворот противника. Отметим, что команда Марка Хьюза выиграла всего два из десяти последних матчей в чемпионате страны и обе победы были домашними. А вот на выезде "Сток" не побеждает пять поединков кряду, набрав в них всего два очка и пропустив 11 голов. 

Накануне матча у "гончаров" есть проблемы в обороне. Не имеет права играть против "Челси" Курт Зума, а еще четыре защитника – Эрик Питерс, Райан Шоукросс, Бруно Мартинс Инди и Глен Джонсон, имеют травмы различной степени, и пока неизвестно кто из них сможет принять участие в матче. В лазарете команды также Хесе Родригес и Стивен Айрлэнд.

Что касается очных матчей между командами, то "Челси" выиграл три последних матча против "Сток Сити" с общим счетом 10:3. Во встрече первого круга текущего розыгрыша чемпионата Англии "аристократы" разгромили "гончаров" на их поле со счетом 4:0. На своем поле с 2009 года, когда "Сток Сити" дебютировал в Премьер-лиге, лондонцы не проиграли этому сопернику ни одного из 11 официальных матчей, одержав десять побед и один раз сыграв вничью. Причем в семи встречах на данном отрезке они оставляли свои ворота на замке.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Сток Сити":

Победная домашняя серия "Челси" в Премьер-лиге длится 6 игр

В 10 крайних очных матчах "Сток Сити" одержал одну победу

"Гончары" не побеждают на выезде в 5 матчах кряду  

"Челси" не проигрывает "Сток Сити" на "Стэмфорд Бридж" с апреля 1974 года

Ориентировочные составы на игру:

"Челси": Куртуа – Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Алонсо, Канте, Дринкуотер, Фабрегас, Дзаппакоста, Азар, Мората.

"Сток Сити": Батленд – Эдвардс, Кэмерон, Виммер, Питерс, Аллен, Флетчер, Собхи, Диуф, Шакири, Чупо-Мотинг.

Прогноз на матч "Челси" – "Сток Сити":

Фаворитом матча, бесспорно, является "Челси". Лондонцы находятся сейчас в отличной форме, успешно играют дома. В тоже время у гостей есть серьезные проблемы в обороне. Так что вряд ли "гончарам" удастся выстоять против атаки команды Антонио Конте.    

Букмекеры отдают "синим" весомое преимущество: на победу лондонцев средний коэффициент составляет 1.18, в то время как успех гостей расценивается максимум в 17.00 баллов. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 8.00 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте: Предновогодняя охота на "лис": "Ливерпуль" ожидает приезда "Лестера"

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов