Завершились первые таймы в матчах группы "D"

В заключительных матчах группового этапа Чемпионата Мира в квартете "D" были сыграны первые таймы.

Так, в поединке Исландии и Хорватии зрители за стартовые 45 минут забитых мячей не увидели, а вот в игре Аргентины и Нигерии результативным ударом на мундиале в России, наконец, отметился форвард первых Лионель Месси. Пока этот гол остается единственным в игре.

Напомним, гол Месси вошел в историю. | soccernews.ru