Завершился футбольный матч в "Бутырке". Мамаев забил кучу голов

Сегодня, 14 февраля, в "Бутырке" проходил футбольный матч заключенных с участием игрока "Краснодара" Павла Мамаева. Матч закончился со счетом 8:7.

Мамаев в общей сложности забил 7 голов, играя за обе команды.

Александр Кокорин не участвовал в матче из за болей в колене.

В октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Там они находятся уже более четырёх месяцев.

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