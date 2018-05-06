Завершить дела в Примере: "Атлетико" принимает "Эспаньол"

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Завершить дела в Примере: "Атлетико" принимает "Эспаньол"

"Атлетико" –  "Эспаньол"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Начало матча: 17:15

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)

В 36-м туре чемпионата Испании на стадионе "Ванда Метрополитано" встретятся "Атлетико" и "Эспаньол". Для каталонцев сезон практически завершен: из Примеры они не вылелят, а рассчитывать на что-то большее турнирное положение команды уже не позволяет. "Матрасники" же еще борются за 2-ю строчку с мадридским "Реалом", и учитывая предстоящее Эль Класико, подопечные Симеоне должны сполна воспользоваться возможной потерей очков своим главным конкурентом.

За весь чемпионат "Атлетико" пропустил лишь 18 мячей, причем всего 4 из них – в домашних матчах. Последняя пробоина на "Ванда Метрополитано" датирована 20-м января, после чего последовали 12 сухих матчей во всех турнирах. В прошлом туре "индейцы" обыграли на выезде "Алавес" (1:0), после чего команда Симеоне обеспечила себе финал Лиги Европы, расправившись дома с лондонским "Арсеналом" – 1:0.

В главном еврокубковом поединке сезона мадридцы встретится с "Марселем", а состоится он 16 мая. До этого "матрасники" должны решить главную проблему в чемпионате страны: финишировать выше "Реала". В матче с "попугаями" не сыграют дисквалифицированные Диего Коста и Анхель Корреа, однако и без них у "Атлетико" есть кому добыть такие важные 3 очка.

"Эспаньол" одержал всего 9 побед в предыдущих 35-ти матчах Примеры, однако этого хватило, чтобы избежать вылета в дивизион рангом ниже. Каталонцы в этом сезоне играли очень нестабильно, чередуя победы над "Реалом", "Барселоной" и "Атлетико" с поражениями от гораздо более слабых соперников. В прошлом туре "попугаи" сыграли вничью с "Лас-Пальмасом" – 1:1, хотя для обеих команд этот матч уже ничего не решал. Встречу первого круга с "матрасниками" "Эспаньол" выиграл благодаря голу Серхио Гарсии на последних минутах того матча (1:0).

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Эспаньола":

"Атлетико" отыграл на ноль 8 последних домашних матчей Примеры.

В 10 из 11 предыдущих поединков между "Атлетико" и "Эспаньолом" было забито не более 2 голов.

"Матрасники" не проигрывают "Эспаньолу" на своем поле вот уже 7 матчей кряду.

Ориентировочные составы на игру:

Атлетико: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Люка Эрнандес, Парти, Сауль, Коке, Витоло, Гризманн, Гамейро.

Эспаньол: Лопес, Хави Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Вила, Карлос Санчес, Виктор Санчес, Баптистао, Дардер, Гарсия, Морено.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Эспаньол":

"Атлетико" – фаворит анонсируемой встречи. В их пользу говорит внушительные показатели на домашней арене, да и мотивации у "матрасников" побольше. В пользу "Эспаньола" может сыграть его физическая форма, учитывая энергозатратный поединок подопечных Симеоне в еврокубках.

На победу "Атлетико" букмекеры предлагают коэффициент 1,44, на ничейный результат – 4,32, на викторию "Эспаньола" – 9,80.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Севилья 35 51
8 Хетафе 35 49
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Атлетик Бильбао 36 43
14 Алавес 35 41
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
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