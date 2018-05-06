Завершить дела в Примере: "Атлетико" принимает "Эспаньол"

"Атлетико" – "Эспаньол"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Начало матча: 17:15

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)

В 36-м туре чемпионата Испании на стадионе "Ванда Метрополитано" встретятся "Атлетико" и "Эспаньол". Для каталонцев сезон практически завершен: из Примеры они не вылелят, а рассчитывать на что-то большее турнирное положение команды уже не позволяет. "Матрасники" же еще борются за 2-ю строчку с мадридским "Реалом", и учитывая предстоящее Эль Класико, подопечные Симеоне должны сполна воспользоваться возможной потерей очков своим главным конкурентом.

За весь чемпионат "Атлетико" пропустил лишь 18 мячей, причем всего 4 из них – в домашних матчах. Последняя пробоина на "Ванда Метрополитано" датирована 20-м января, после чего последовали 12 сухих матчей во всех турнирах. В прошлом туре "индейцы" обыграли на выезде "Алавес" (1:0), после чего команда Симеоне обеспечила себе финал Лиги Европы, расправившись дома с лондонским "Арсеналом" – 1:0.

В главном еврокубковом поединке сезона мадридцы встретится с "Марселем", а состоится он 16 мая. До этого "матрасники" должны решить главную проблему в чемпионате страны: финишировать выше "Реала". В матче с "попугаями" не сыграют дисквалифицированные Диего Коста и Анхель Корреа, однако и без них у "Атлетико" есть кому добыть такие важные 3 очка.

"Эспаньол" одержал всего 9 побед в предыдущих 35-ти матчах Примеры, однако этого хватило, чтобы избежать вылета в дивизион рангом ниже. Каталонцы в этом сезоне играли очень нестабильно, чередуя победы над "Реалом", "Барселоной" и "Атлетико" с поражениями от гораздо более слабых соперников. В прошлом туре "попугаи" сыграли вничью с "Лас-Пальмасом" – 1:1, хотя для обеих команд этот матч уже ничего не решал. Встречу первого круга с "матрасниками" "Эспаньол" выиграл благодаря голу Серхио Гарсии на последних минутах того матча (1:0).

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Эспаньола":

"Атлетико" отыграл на ноль 8 последних домашних матчей Примеры.

В 10 из 11 предыдущих поединков между "Атлетико" и "Эспаньолом" было забито не более 2 голов.

"Матрасники" не проигрывают "Эспаньолу" на своем поле вот уже 7 матчей кряду.

Ориентировочные составы на игру:

Атлетико: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Люка Эрнандес, Парти, Сауль, Коке, Витоло, Гризманн, Гамейро.

Эспаньол: Лопес, Хави Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Вила, Карлос Санчес, Виктор Санчес, Баптистао, Дардер, Гарсия, Морено.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Эспаньол":

"Атлетико" – фаворит анонсируемой встречи. В их пользу говорит внушительные показатели на домашней арене, да и мотивации у "матрасников" побольше. В пользу "Эспаньола" может сыграть его физическая форма, учитывая энергозатратный поединок подопечных Симеоне в еврокубках.

На победу "Атлетико" букмекеры предлагают коэффициент 1,44, на ничейный результат – 4,32, на викторию "Эспаньола" – 9,80.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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