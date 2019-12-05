Заводящий "Динамо" не поедет на игру с "Зенитом"

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Заводящий "Динамо" не поедет на игру с "Зенитом"

Заводящий "Динамо" Михаил Пикуза заявил, что не хочет ехать на матч 19-го тура РПЛ с "Зенитом" из-за недавних задержаний болельщиков "Спартака". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, до и после матча 18-го тура РПЛ красно-белых с петербургским клубом фанатов "Спартака" массово задерживали.

"Я думал о поездке в Питер, но в свете последних событий решил от нее отказаться. Ближайшие 15 суток лучше проведу с женой и ребенком, чем где-то взаперти. Надеюсь, что никого из динамовских болельщиков в Питере задерживать не станут", - сказал Пикуз.

Матч "Зенит" - "Динамо" состоится завтра, 6 декабря, на "Газпром Арене". Начало - в 19:30 (мск).

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