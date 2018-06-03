Завсегдатаи мировых первенств: стабильная Мексика едет в Россию

Конфедерация: КОНКАКАФ

Рейтинг ФИФА: 15

Лучший результат на чемпионате мира: четвертьфинал, 1970 год (Мексика) – проигрыш Италии (4:1) и 1986 год (Мексика) – проигрыш ФРГ (0:0, пен. 4:1)

Гвардейцы: Клаудио Суарес (177 матчей) – в истории, Андрес Гуардадо (144 матча) – в заявке

Лучшие бомбардиры: Хавьер Эрнандес (49 голов) – в истории и в заявке

История выступлений на ЧМ

Сборная Мексики – уникальное явление в мировом футболе. В том смысле, что является рекордсменом по количеству отыгранных Мундиалей среди команд, которые ни разу не выигрывали трофей. "Зеленые" практически всегда успешно проходят квалификационный раунд, потому как у них попросту нет как таковых серьезных соперников у себя на континенте. Тем не менее, это не значит, что команда у мексиканцев недостойная. Начиная с 1994 года, уже в шести финальных розыгрышах Чемпионата мира подряд "трехцветные" непременно выходят из группы. Правда, так же стабильно уже на 1/8 стадии плей-офф вылетают.

Свой лучший результат мексиканцы показали в родных стенах. На двух домашних первенствах в 1970 и в 1986 "зеленые" доходили до четвертьфинала, где уступали будущим финалистам. В первый раз хозяев огорчили итальянцы, разгромив со счетом 4:1, а вот во втором случае – латиноамерикацы оказались менее удачливыми в серии послематчевых пенальти, чем немцы.

Отбор на ЧМ

Отбор КОНКАКАФ имеет свою специфику. Ввиду огромного количества маленьких футбольных сборных, отборочный цикл проходит в пять раундов, за которые отсеиваются все самые слабые команды. На последнем этапе формируется группа из шести участников, которые традиционно в два круга разыгрывают три прямые путевки на Чемпионат мира. Естественно, одна из них – фактически по умолчанию достается Мексике. И на этот раз "зеленые" с легкостью заняли первое место, в десяти поединках проиграв лишь однажды – и то в заключительном матче тура, который уже ничего для них не решал, потому как отрыв от ближайшего преследователя составлял целых пять очков.

Заявка

Голкиперы: Хесус Корона ("Крус Асуль", Мексика), Альфредо Талавера ("Толука", Мексика) и Гильермо Очоа ("Стандард", Бельгия)

Защитники: Эдсон Альварес ("Америка", Мексика), Освальдо Аланис ("Чивас", Мексика), Нестор Араухо ("Сантос Лагуна", Мексика), Уго Айяла ("Тигрес", Мексика), Хесус Гальярдо (УНАМ, Мексика), Мигель Лаюн ("Севилья", Испания), Эктор Морено ("Реал Сосьедад", Испания), Диего Рейес ("Порту", Португалия), Карлос Сальседо ("Айнтрахт" (Франкфурт), Германия), Хесус Корона ("Порту"), Юрген Дамм ("Тигрес")

Полузащитники: Марко Фабиан ("Айнтрахт"), Джонатан дос Сантос, Джовани дос Сантос (оба – "Лос-Анджелес Гэлакси", США), Андрес Гуардадо ("Бетис", Испания), Эрик Гутьеррес ("Пачука", Мексика), Эктор Эррера ("Порту"), Рафаэль Маркес ("Атлас", Мексика), Хесус Молина ("Монтеррей", Мексика)

Нападающие: Хавьер Акино ("Тигрес"), Хавьер Эрнандес Чичарито ("Вест Хэм", Англия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Ирвинг Лосано (ПСВ, Нидерланды), Орибе Перальта ("Америка"), Карлос Вела ("Лос-Анджелес", США)

Оптимальный стартовый состав: Очоа, Лаюн, Сальседо, Морено, Корона, Гуардадо, Эррера, Фабиан, Вела, Лосано, Чичарито

Ключевые игроки

Безусловно, главной звездой мексиканцев является нынешний нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес – он же Чичарито. Без 30-летнего форварда просто невозможно представить себе сборную "зеленых" на протяжение последних восьми лет. Уже сейчас Эрнандес – лучший бомбардир в истории сборной Мексики, который записывает на свой счет гол практически в каждом втором матче за национальную команду. И несмотря на то, что во второй части чемпионата Англии, Чичарито выходил на поле в основном со скамейки запасных, нет сомнений в том, что место в стартовом составе в любом случае (если это не травма) обеспечено. В целом, нынешний созыв мексиканской сборной очень опытен и в каждой линии достаточно игроков хорошего уровня, которые умеют делать свое дело на отлично. Конечно, невозможно не отметить наличие в составе ветерана Рафаэля Маркеса, который в свои 39 собирается поехать уже на пятый Чемпионат мира кряду.

Тренер

Вот уже как три года национальную сборную Мексики возглавляет колумбийский наставник Хуан Карлос Осорио. Иностранный специалист пришел на смену экспрессивному Мигелю Эррере, которого вынуждены были уволить после скандала с "ударом журналиста по шее" после финала Золотого кубка КОНКАКАФ. Осорио мало известен европейским футбольным болельщикам, потому как большую часть своей жизни отыграл и поработал в странах Южной и Северной Америки. Больше всего титулов он завоевал у себя на родине, выигрывая чемпионство с "Онсе Кальдас" и "Атлетико Насьональ". По сути сборная Мексики – самый большой вызов в карьере колумбийца, а поездка на Чемпионат мира – звездный час не только футболистов, но и его самого.

Перспективы на ЧМ

Волей жребия сборная Мексики угодила в группу "F" в компанию к действующим чемпионам мира – немцам. Это значит, что первое место в квартете "зеленым" светит только при каких-то невероятных обстоятельствах. А вот за вторую путевку в плей-офф, подопечные Осорио могут и должны побороться, потому как два других соперника – Швеция и Южная Корея – вполне себе проходимы. Предварительно, в большей степени скандинавов рассматривают, как главных оппонентов латиноамериканцев. Очень похоже, что именно в очной дуэли в рамках заключительного тура группового раунда разыграется вторая строчка квартета.

Богдан Архипенко | http://soccernews.ru

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