Завтра два потенциальных новичка пройдут медобследование в "Спартаке"

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Завтра два потенциальных новичка пройдут медобследование в "Спартаке"

"Спартак" близок к завершению сразу двух трансферов.

Сообщается, что во вторник, 30 июля, медобследование в московском клубе пройдут нападающий "Норчепинга" Йордан Ларссон и вингер дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.     

Ожидается, что "Спартак" купит Ларссона за 4 миллиона евро. Шюррле перейдет на правах аренды с возможностью выкупа за 8 миллионов.

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