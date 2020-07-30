Завтра Кокорин посетит музей "Спартака"

Форвард Александр Кокорин в скором времени должен стать игроком московского "Спартака". Завтра, 31 июля, футболист посетит клубные мероприятия, утверждает "Спорт-Экспресс".

В пятницу 29-летний игрок посетит музей "красно-белых" на "Открытие Арена", что является традицией для всех новичков клуба.

Футболист провел вторую половину сезона в "Сочи" на правах аренды. В 10 матчах РПЛ он забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

Права на игрока принадлежат "Зениту" до конца этого месяца.

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