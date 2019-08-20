Завтра Рибери пройдет медосмотр для "Фиорентины"

Теги фиорентинафранк риберибавария мюнхен

Завтра Рибери пройдет медосмотр для "Фиорентины"

Экс-игрок "Баварии" Франк Рибери в скором времени станет игроком "Фиорентины". Об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, завтра, 21 августа, 36-летний футболист прилетит в Флоренцию для прохождения медицинского обследования и подписания двухлетнего контракта. 

Оклад игрока в итальянском клубе составит 10 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересованы "Спартак", "Динамо" и "Локомотив".

Отмечается, что Рибери согласен перейти в "Фиорентину", однако пока не улажены все детали. Например, Рибери настаивает, чтобы клуб взял на работу его физиотерапевта.

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