Завтра состоятся переговоры по трансферу Обамеянга в "Арсенал"

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Завтра состоятся переговоры по трансферу Обамеянга в "Арсенал"

Завтра пройдут переговоры между дортмундской "Боруссией" и "Арсеналом" по трансферу форварда "шмелей" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает Mirror, "Боруссию" на переговорах будет представлять спортивный директор Михаэль Цорк. Отметим, что Обамеянг может стать заменой Алексису Санчесу, который близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

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