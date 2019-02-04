Завтра станет известно, сыграет ли Месси в матче с "Реалом"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, возможно, не сможет участвовать в первом полуфинальном матче Кубка Испании с "Реалом" из-за травмы, утверждает Sport.es.

По информации издания, решение об участии Месси в матче с "Реалом" будет принято завтра, 5 февраля.

Напомним, игрок был травмировал в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (2:2), и не смог доиграть до конца встречи.

Матч "Барселона" -"Реал" пройдет 6 февраля на "Камп Ноу". Начало - в 23:00 мск.

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