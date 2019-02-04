Завтра станет известно, сыграет ли Месси в матче с "Реалом"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, возможно, не сможет участвовать в первом полуфинальном матче Кубка Испании с "Реалом" из-за травмы, утверждает Sport.es.
По информации издания, решение об участии Месси в матче с "Реалом" будет принято завтра, 5 февраля.
Напомним, игрок был травмировал в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (2:2), и не смог доиграть до конца встречи.
Матч "Барселона" -"Реал" пройдет 6 февраля на "Камп Ноу". Начало - в 23:00 мск.
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|Команда
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|Севилья
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|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
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|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
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|Реал Вальядолид
|22
|25
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|Эспаньол
|22
|25
|15
|Сельта Виго
|22
|24
|16
|Жирона
|22
|24
|17
|Леганес
|21
|23
|18
|Райо Вальекано
|21
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15