Заявка на выход в РФПЛ: "Енисей" разгромил "Анжи"

"Енисей" в первом стыковом матче принимал "Анжи". Команде из ФНЛ нужно было добиться хорошего перевеса в домашней игре перед выездом в Махачкалу, что красноярцы с успехом выполнили.

Начало игры проходило в достаточно спокойном темпе, моментов у обеих команд не было, нельзя выделить даже интересные атаки. Однако на 12 минуте травму получил основной вратарь "Анжи" Будаков, в игру пришлось вступить резервисту Сугробову, который ожиданий не оправдал. Через 13 минут после появления на поле он сбил нападающего "Енисея" Саркисова, арбитр назначил пенальти. Стоит сказать, что в этом эпизоде неудачно действовала оборона "Анжи", которая позволила сопернику выйти один на один. К "точке" Кутьин, который направил мяч по центру, а вратарь упал в угол. На этом несчастья "Анжи" не закончились, через семь минут Сугробов ошибся на выходе после навеса Кутьина, а Саркисов замкнул передачу на дальней штанге.

"Енисей" продолжал доминировать, а Сугробов ошибаться. Хозяева могли претендовать на еще один пенальти, когда вратарь фолил на Кутьине, но на этот раз свисток арбитра промолчал. Могли красноярцы забивать и с игры. Мощный удар Иванова приняла на себя перекладина.

Во втором тайме "Енисей" все же отправил в ворота Сугробова третий мяч, дубль оформил Кутьин, точно пробивший с линии штрафной. "Анжи" нужно было спасать ситуацию, но моменты продолжали возникать именно у ворот махачкалинцев. Ломакин и Иванов могли добить соперника, но на этот раз хорошо сыграл Сугробов.

Теперь "Анжи" необходимо отыгрывать три мяча, "Енисей" же сделал весомую заявку на выход в РФПЛ.

"Енисей" – "Анжи" 3:0

Голы: Кутьин с пенальти – 25 – 1:0; Саркисов, 32 – 2:0; Кутьин, 58 – 3:0.

"Енисей": Филиппов, Жиров, Гасанов, Фатуллаев, Кичин, Чичерин, Семакин, Иванов, Комков (Камеш, 62), Кутьин (Ломакин, 67), Саркисов (Сердеров, 74).

"Анжи": Будаков (Сугробов,12), Полуяхтов (Яковлев, 46), Самарджич, Армаш, Мусалов, Антон, Тетрашвили, Маркелов, Хубулов, Прудников (Лескано, 61), Будковский.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru